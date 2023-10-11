В США скончался раздавший состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини

Как сообщила пресс-служба благотворительного фонда Atlantic Philanthropies, в понедельник, 9 октября, в Сан-Франциско ушел из жизни американский бизнесмен и филантроп ирландского происхождения Чарльз Фини, являвшийся одним из основателей глобальной сети магазинов Duty Free .
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