В США скончался раздавший состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини

Как сообщила пресс-служба благотворительного фонда Atlantic Philanthropies, в понедельник, 9 октября, в Сан-Франциско ушел из жизни американский бизнесмен и филантроп ирландского происхождения Чарльз Фини, являвшийся одним из основателей глобальной сети магазинов Duty Free .