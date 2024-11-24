В Румынии сообщили о лидерстве Чолаку на президентских выборах

Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку лидирует на выборах президента, на втором месте идет лидер партии «Союз за спасение Румынии», противник антироссийской политики Елена Ласкони.
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