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В Белом доме прокомментировали идею конгресса начать процедуру импичмента Байдена

В Белом доме прокомментировали идею конгресса начать процедуру импичмента Байдена

Заявление о готовности начать процедуру импичмента президента США Джо Байдена не повлияют на проводимую им политику.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это их дело, америкосов. Хотят, пусть Джо Бидона сковыривают, не хотят - пусть дальше сидит в их белом дому. Нам от того, кто у них президент ни жарко ни холодно. Был рыжий Трамп, барыга и спекулянт, против России санкции вводились. Пришел ему на смену маразматичный Бидон, санкции продолжились. Так, что ПО ХЕРУ кто у них там будет. Их президент, в отличии от нашего Президента, фигура номинальная, раскрывающая рот когда велено и говорящая то, что велено, не более того. Это у нас Президент может решать что и как, там ему решения доводят. Импичмент это очередное ШОУ ШЕПЕЛЯВЫХ, постановка от Стенли Кубрика или Гайа Ричи.
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