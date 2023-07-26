В Белом доме прокомментировали идею конгресса начать процедуру импичмента Байдена

AB

Anlrey Boracow

Это их дело, америкосов. Хотят, пусть Джо Бидона сковыривают, не хотят - пусть дальше сидит в их белом дому. Нам от того, кто у них президент ни жарко ни холодно. Был рыжий Трамп, барыга и спекулянт, против России санкции вводились. Пришел ему на смену маразматичный Бидон, санкции продолжились. Так, что ПО ХЕРУ кто у них там будет. Их президент, в отличии от нашего Президента, фигура номинальная, раскрывающая рот когда велено и говорящая то, что велено, не более того. Это у нас Президент может решать что и как, там ему решения доводят. Импичмент это очередное ШОУ ШЕПЕЛЯВЫХ, постановка от Стенли Кубрика или Гайа Ричи.