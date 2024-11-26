Коллаж Царьграда. Разведка США рассекретила данные о предателях России, негласно объяснив, чем грозит русофобия - и, стоит признать, вышло отличное предупреждение.
"Гибнут по всему миру": Разведка США рассекретила данные о предателях России - вышло отличное предупреждение
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АЗ
Андрей Зарубкин
В США приняли постановление уничтожать всех тех ученых, инженеров недружественных им стран, которые представляют угрозу интересам США. За последние лет 15-ть убили около 70-ти лучших российских ученых ядерщиков, микробиологов, оружейников, психологов, инженеров. Первым на моей памяти убили ведущего МИКРОБИОЛОГА из Второго мединститута в Москве. Через месяц убили военного психолога. Материалы, которые были при нем исчезли. Убили 3-х инженеров и руководителей из Алмаз-Антея. Уничтожили 5-ть инженеров, которые должны были строить Атомную электростанцию в Иране. Убили ученого-ядерщика, который рассчитал последствия ядерной зимы...
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