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Добрый Мир

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  • Алексадр Вовк-Михайлов
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  • Roman
    Хоть так, относительно повезло. Лежал бы сейчас этот мистраль где-то рядом с "москвой", "цезарем кунниковым" и т.п.Какую компенсацию...
  • Виктор Луговой
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Потенциальным носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать не только Су-34М, но Су-24М

Потенциальным носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать не только Су-34М, но Су-24М

Су-24М 6,9K прочитали Согласно сообщению пресс-центра российского военного ведомства, в России возобновили производство авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции по спутниковой системе навигации.

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