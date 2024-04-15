Потенциальным носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать не только Су-34М, но Су-24М

Су-24М 6,9K прочитали Согласно сообщению пресс-центра российского военного ведомства, в России возобновили производство авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции по спутниковой системе навигации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии