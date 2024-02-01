Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    тайцы молодцы они быстро научат родину любить уверен эти уроды просыпаются под гимн России"Свалка голых тел...
  • Александр Зиборов
    Всё по анекдоты советских времён: - Может ли стать маршалом сын генерала? - Нет, у маршала тоже дети имеются...90 процентов росс...
  • Александр Зиборов
    Какие гнусные рожи!90 процентов росс...

Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет иностранных связей

Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет иностранных связей

Общественник Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить политика Бориса Надеждина, претендующего на пост президента страны, на предмет получения им иностранного финансирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх