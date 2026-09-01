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US Open. 1-й круг. Андреева сыграет с Тьен, Корнеева – с Киз, Рыбакина поборется с Фродин, Гауфф – с Сенмез

Мирра Андреева встретится с Джанис Тьен в первом круге US Open. Алина Корнеева сыграет с Мэдисон Киз.

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