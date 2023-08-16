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Месси продлил голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за «Интер Майами»

Месси продлил голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за «Интер Майами»

Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/2 финала Кубка лиг с «Филадельфией» (4:1). Нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

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