Нетаньяху отстранил от заседаний правительства предложившего применить по сектору Газа атомное оружие министра

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил министра национального наследия Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства до специального уведомления за предложение ударить по сектору Газа атомной бомбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии