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Нетаньяху отстранил от заседаний правительства предложившего применить по сектору Газа атомное оружие министра

Нетаньяху отстранил от заседаний правительства предложившего применить по сектору Газа атомное оружие министра

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил министра национального наследия Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства до специального уведомления за предложение ударить по сектору Газа атомной бомбой.

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