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ВСУ атаковали аэродром "Саки" в Крыму. Экс-боец "Вагнера": "Есть потери у нас"

ВСУ атаковали аэродром "Саки" в Крыму. Экс-боец "Вагнера": "Есть потери у нас"

Сегодня ночью ВСУ, как и обещали ранее, атаковали аэродром "Саки" в Крыму, предоставив снимки. Экс-боец "Вагнера" сообщил: "Есть потери у нас".

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