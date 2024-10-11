Вирус «пощечины» распространяется по миру

Парвовирус может вызывать симптомы, похожие на грипп, а также характерную сыпь на щеках В мире растет число случаев заражения еще одним респираторным вирусом: парвовирусом человека B19, который очень заразен и распространяется в среди детей и взрослых воздушно-капельным путем.
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