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Боевики ударили по школе, детскому саду и храму: детали атаки на Новороссийск

Боевики ударили по школе, детскому саду и храму: детали атаки на Новороссийск

Александр Полегенько/ТАСС Жители Новороссийска несут цветы к стихийному мемориалу в центре города. Жертвами украинской атаки стали четыре человека, 29 пострадали.

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