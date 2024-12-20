Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту воспрепятствования оказанию экстренной медицинской помощи в Ставропольском крае

В социальных сетях сообщается, что в Ставропольском крае агрессивно настроенный мужчина попытался воспрепятствовать проезду машины скорой помощи, следовавшей по экстренному вызову, и высказывал угрозы в адрес медиков.
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