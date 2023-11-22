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Бензин снова дорожает. Как изменится цена топлива с первого декабря?

Бензин снова дорожает. Как изменится цена топлива с первого декабря?

Русские эксперты проанализировали отечественный топливный рынок и пришли к обнадёживающему выводу: цена на бензин вырастет не более чем на один процент.

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Комментарии
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Иван Щукин
Ещё месяц назад Гарант объявил что что цена на бензин, после резкого взлёта, начала падать, но вот сколько раз заправлялся на бензоколонке (заправляюсь на одной-Роснефть) ни на одну копейку не понизили! Такое впечатление что наш Гарант не в курсе традиций энергоснабжающих корпораций: если ОНИ повысили цены то снижения уже не будет! Проверено своим долгим жизненным опытом!
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