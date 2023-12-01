Снайперские дуэли: Якутские охотники против бандеровских стрелков — у кого нервы крепче, рука тверже

Зе-пропаганда хвастается попаданием с 3,5 км. Правда ли это? Александр Ситников На фото: работа снайперов ТОФ в зоне СВО (Фото: цитата видео/Минобороны России/ ТАСС) В телеграм-канале «Тихоокеанский флот» в спиче от 25 ноября появилось видео работы снайперов морской пехоты ТОФ РФ на Угледарском направлении.