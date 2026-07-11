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Станислав Агкацев: «Сафонов однозначно входит в топ-5 лучших вратарей мира. Человек играет в лучшем клубе планеты»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об уровне своего бывшего одноклубника Матвея Сафонова, выступающего за «ПСЖ».

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