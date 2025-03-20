«Нашествие «пищащих козырьков». Бирмингем заполонили крысы «размером с кошку», которые пируют едой, оставленной в кучах мусорных мешков, брошенных из-за забастовок мусорщиков»: Пока британцы собирались воевать с Россией, их оккупировали крысы.
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