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Первый заместитель прокурора Свердловской области с коллегами посетил невьянскую колонию ИК-46

2 марта в Невьянской исправительной колонии №46 приняли посещение от высокопоставленных чиновников. Первым заместителем прокурора Свердловской области, старшим советником юстиции Александром Дуркиным, а также сотрудниками прокуратуры и управления Федеральной службы исполнения наказаний прибыли на объект.

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