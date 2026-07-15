Кто выиграет Championship League 2026? Восемь игроков вышли в финальный день

Хоссейн Вафаей, Дэвид Гилберт, Лэй Пэйфань, Ноппон Саенгхам и Джек Джонс входят в восьмерку лучших игроков, которые вышли в финальный день на турнире Championship League 2026 в Лестере, сообщает SnookerHQ Ноппон Саенгхам (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 3-й этап, группы 1, 2 Трансляции, расписание - 2-й этап, группы G, H Трансляции, расписание - 2-й этап, группы E, F В четвертьфинале Championship League 2026, прошедшего во вторник в Лестере, свои выступления завершили Чжан Анда и Эллиот Слэссор.