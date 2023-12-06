Учёные открыли зеркальные нейроны у мышей, которые отвечают за работу самосознания

Американские нейрофизиологи впервые обнаружили в мозге мышей так называемые зеркальные нейроны — особую группу нервных клеток, которые отвечают за работу самосознания у людей, высших приматов, слонов и некоторых других животных, способных видеть себя в зеркале.
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