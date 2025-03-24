Песков назвал отличительную деталь телефонного разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Прошедший на неделе телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был одним из самых продолжительных разговоров двух глав государств, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью.