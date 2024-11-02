"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области

Любой плацдарм необходим либо для развития успеха, либо для наращивания усилия. Для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области утратило военное значение и превратилось в пиар-операцию.
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