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МОСИНФОРМ

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Почти 200 тыс. товаров приобрели летом посетители арт-павильонов «Сделано в Москве»

Почти 200 тыс. товаров приобрели летом посетители арт-павильонов «Сделано в Москве»

Более 600 локальных брендов этим летом представили свою продукцию в арт-павильонах «Сделано в Москве».

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