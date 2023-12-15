Качиньский назвал нового премьера Польши Туска «немецким агентом»

В Польше разгорелся внутриполитический скандал. Первоосновой его служит тот факт, что большинство в парламенте принадлежит коалиции Дональда Туска, а сам Туск возглавил правительство страны на фоне остающегося в кресле президента Анджея Дуда, являющегося ставленником Качиньского.