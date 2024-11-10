Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальскую полицию с профессиональным праздником

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников ямальской полиции с их профессиональным праздником, подчеркивая важность и сложность их работы на Крайнем Севере.
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