Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Кевин Дюрэнт о Стефе Карри в 7-м матче: «Легендарная тридцатка»

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отдал должное бывшему одноклубнику по «Голден Стэйт» Стефену Карри за его игру в седьмом матче с «Сакраменто» (120:100, 4-2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх