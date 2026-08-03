Вынесено из комментариев.Украинский вопрос не может решаться категориями "народ или не народ", тут совсем иное:— есть территория, львиная часть которой это русская земля, честно отвоёванная нашими предками у хазар, поляков и турков (сами хохлы её ни разу не отвоёвывали);— есть податное население, которое отлавливают на улицах как бродячих свиней, избивают, грузят в бусик и отправляют на убой, и это население не мычит и не телится, а покорно всё терпит, у себя в голове напевая песенку про то, что они "козацкого роду", даже будучи прикрученным к столбу с оголённой задницей (хохлам вообще свойственна мечтательность);— есть воровской и марионеточный политический режим в Киеве, который выпрашивает по миру помощь, которую разворовывает и вывозит из страны, попутно отправляя население на убой.