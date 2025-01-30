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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Жители Школьного ликуют - дождались таки цивилизации )))

Жители Школьного ликуют - дождались таки цивилизации ))) Отметим, что работы по благоустройству переулка проводит мэрия города силами специалистов "Хозяйственной службы и благоустройство".

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