Жители Школьного ликуют - дождались таки цивилизации ))) Отметим, что работы по благоустройству переулка проводит мэрия города силами специалистов "Хозяйственной службы и благоустройство".
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Жители Школьного ликуют - дождались таки цивилизации ))) Отметим, что работы по благоустройству переулка проводит мэрия города силами специалистов "Хозяйственной службы и благоустройство".