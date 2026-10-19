Вспоминаем легенд!Сегодня российский чемпионат живет уже в другой трансферной реальности. После 2022 года клубы лишились еврокубков, международные ограничения осложнили работу на зарубежном рынке, а заманивать в РПЛ известных иностранцев стало заметно сложнее.