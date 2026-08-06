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Татар-информ

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В районных ДК Татарстана начались выставки работ фестиваля «Мой папа – Герой»

В районных ДК Татарстана начались выставки работ фестиваля «Мой папа – Герой»

Фото предоставлено организаторами мероприятия В Татарстане завершился этап творческих встреч детского художественного фестиваля «Мой папа – Герой» – картины, написанные детьми участников специальной военной операции, заняли свои места на выставках в районных домах культуры.

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