В районных ДК Татарстана начались выставки работ фестиваля «Мой папа – Герой»

Фото предоставлено организаторами мероприятия В Татарстане завершился этап творческих встреч детского художественного фестиваля «Мой папа – Герой» – картины, написанные детьми участников специальной военной операции, заняли свои места на выставках в районных домах культуры.
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