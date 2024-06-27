Третье по распространенности оружие США 1861–1865

Кадр из кинофильма «Виннету-вождь апачей». Раньше всегда удивляло, почему в этом и других «индейских» фильмах рядовые солдаты вооружены не винчестерами, а допотопными капсюльными ружьями, а уж из пушек стреляют и вовсе времен Наполеона.