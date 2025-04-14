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F-16 неспособны противостоять российским Су-35, признали в ВВС Украины

F-16 неспособны противостоять российским Су-35, признали в ВВС Украины

12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе “боевого задания”, при этом пресс-служба уточнила, что истребители действовали в “чрезвычайно сложных условиях”.

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