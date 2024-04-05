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Глава Минздрава Мурманской области подтвердил, что напавший на губернатора не состоял на учете у психиатра

Глава Минздрава Мурманской области подтвердил, что напавший на губернатора не состоял на учете у психиатра

По словам Дмитрия Панычева, мужчина в июле прошел осмотр, его признали здоровымНапавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса не состоял на психиатрическом учете, сообщил Daily Storm сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.

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