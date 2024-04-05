Глава Минздрава Мурманской области подтвердил, что напавший на губернатора не состоял на учете у психиатра

По словам Дмитрия Панычева, мужчина в июле прошел осмотр, его признали здоровымНапавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса не состоял на психиатрическом учете, сообщил Daily Storm сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии