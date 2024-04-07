Сотникова выходит замуж

Осенью 2022-го Аделина Сотникова рассказала, что впервые стала мамой. Однако фигуристка не говорила. Аделина Сотникова и Дмитрий Попко Legion-media Осенью 2022-го Аделина Сотникова рассказала, что впервые стала мамой.
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