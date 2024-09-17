Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай опережали США в космосе, но Илон Маск поменял расстановку сил

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай опережали Соединенные Штаты в космосе, но благодаря работе американского предпринимателя Илона Маска ситуация изменилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии