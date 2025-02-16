БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Станция конечная: «Электрички» Porsche отменяются, Volkswagen уже угроблен

Станция конечная: «Электрички» Porsche отменяются, Volkswagen уже угроблен

Бензиновые и дизельные ДВС берут реванш — нефтяники против авто на батарейках Иван Рыбин Фото: dpa/picture-alliance/TASS Porsche AG полностью отказывается от электромобилей, компания намерена вернуться к традиционным двигателям внутреннего сгорания и инвестировать и эти разработки огромные деньги.

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Комментарии
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Валерий
Свое надо развивать а не зависеть не пойми от кого !!! а то гарант только по автозаводам ездит и лапшу на уши  собирает а спросу так и нет ни с кого !!!
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