Станция конечная: «Электрички» Porsche отменяются, Volkswagen уже угроблен

Бензиновые и дизельные ДВС берут реванш — нефтяники против авто на батарейках Иван Рыбин Фото: dpa/picture-alliance/TASS Porsche AG полностью отказывается от электромобилей, компания намерена вернуться к традиционным двигателям внутреннего сгорания и инвестировать и эти разработки огромные деньги.
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