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Захарова назвала неадекватным Кулебу, заявившего о желании ударить Лаврова

Захарова назвала неадекватным Кулебу, заявившего о желании ударить Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неадекватным» главу внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебу, который признался, что хотел ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пишут «Известия».

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