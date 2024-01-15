Захарова назвала неадекватным Кулебу, заявившего о желании ударить Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неадекватным» главу внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебу, который признался, что хотел ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пишут «Известия».
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