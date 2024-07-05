Telegraph: РФ ударами по аэродромам полностью уничтожит военную авиацию ВСУ

Американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс в своей колонке для британской газеты Daily Telegraph высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад планирует предоставить Украине в ближайшее время, будут быстро уничтожены российской авиацией.
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