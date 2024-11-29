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СВР: ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов

СВР: ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов

Германия планирует создать на Украине зондеркоманды из националистов, поскольку в ФРГ решили, что осуществление функций полиции в стране не представляется возможным без соответствующих формирований, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

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Комментарии
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SC
Serg Che
Недобитую бандеровню и полицаев нужно и так и так добивать...))
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