Германия планирует создать на Украине зондеркоманды из националистов, поскольку в ФРГ решили, что осуществление функций полиции в стране не представляется возможным без соответствующих формирований, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.
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