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Космонавт Кононенко заявил, что его годовая экспедиция на МКС успешно завершена

Космонавт Кононенко заявил, что его годовая экспедиция на МКС успешно завершена

Более чем годовая экспедиция на Международную космическую станцию (МКС) успешно завершена. Так свою пятую экспедицию в космос оценил российский космонавт, командир российского отряда и специальный корреспондент ТАСС Максим Кононенко.

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