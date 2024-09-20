Космонавт Кононенко заявил, что его годовая экспедиция на МКС успешно завершена

Более чем годовая экспедиция на Международную космическую станцию (МКС) успешно завершена. Так свою пятую экспедицию в космос оценил российский космонавт, командир российского отряда и специальный корреспондент ТАСС Максим Кононенко.
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