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«Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», но не в этом году». Непомнящий о чемпионской гонке в РПЛ

Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ. После 17 туров «Зенит» возглавляет таблицу турнира, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

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