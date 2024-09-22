Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Фотограф из Антверпена Марк Лагранж (Marc Lagrange) воспевал красоту своими работами. Лагранж посвятил себя фотоискусству в 80-х годах и до своей смерти в 2015 году делал завораживающие портреты и эротические снимки своих муз, загадочных роковых женщин, полные тайн и темных фантазий.
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