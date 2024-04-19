♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Все спелись там.Все предатели Рос...
  • Jolie
    Это дама не умеет читать. Она хейтер.Безумный.Пётр Глебов из "Т...
  • Елена Хараничева
    С уходом Д.Лихачёва ушла и культура. Остались какие-то крохи...«Мы – страна без ...

«Мы – страна без обращения к другому…»

«Мы – страна без обращения к другому…»

― Мы – страна без обращения к другому. Вот что я слышал от одного эмигранта, приезжавшего в Россию: «Вы знаете, что у вас заменило обращение к другому человеку? Слово «ну».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
интересно, в азиатских школах изучают Омара Хаяма? какие были поэты в советские времена, писали не хуже Пушкина и Лермонтова некоторые, Василий Теркин, баллада о солдате, даже Маяковский как авангардист в художестве.. в наше время поэзия только в песенных жанрах остается
Ответить
9 час.
ольга
Вчера выступал Шахназаров и говорил как раз об этом, как мы любим себя ругать. Очередная статейка. и народ у нас                 некультуреый и все у нас плохо. Кто заставляет автора  материться, не матерись, воспитывай культуру.
Ответить
2 час.
Елена Хараничева
С уходом Д.Лихачёва ушла и культура. Остались какие-то крохи...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх