― Мы – страна без обращения к другому. Вот что я слышал от одного эмигранта, приезжавшего в Россию: «Вы знаете, что у вас заменило обращение к другому человеку? Слово «ну».
«Мы – страна без обращения к другому…»
Комментарии
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Светлана Петрова
интересно, в азиатских школах изучают Омара Хаяма? какие были поэты в советские времена, писали не хуже Пушкина и Лермонтова некоторые, Василий Теркин, баллада о солдате, даже Маяковский как авангардист в художестве.. в наше время поэзия только в песенных жанрах остается
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9 час.
ольга
Вчера выступал Шахназаров и говорил как раз об этом, как мы любим себя ругать. Очередная статейка. и народ у нас некультуреый и все у нас плохо. Кто заставляет автора материться, не матерись, воспитывай культуру.
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2 час.
Елена Хараничева
С уходом Д.Лихачёва ушла и культура. Остались какие-то крохи...
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1 час.
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