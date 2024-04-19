«Мы – страна без обращения к другому…»

интересно, в азиатских школах изучают Омара Хаяма? какие были поэты в советские времена, писали не хуже Пушкина и Лермонтова некоторые, Василий Теркин, баллада о солдате, даже Маяковский как авангардист в художестве.. в наше время поэзия только в песенных жанрах остается

ольга

Вчера выступал Шахназаров и говорил как раз об этом, как мы любим себя ругать. Очередная статейка. и народ у нас некультуреый и все у нас плохо. Кто заставляет автора материться, не матерись, воспитывай культуру.