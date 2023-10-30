Кто первый начал? Современное реноме Израиля – это типичный продукт западного социального инжиниринга.
Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России
Комментарии
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Наталия Сорокина
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2 д.
NK
Nathan Kleeorin
У меня вопрос к автору: зачем вы так бессовестно лжёте? Вашу лож долго описывать. Приведу только один пример. Что стало с территорией не состоявшегося арабского государства захваченной Египтом и Иорданией, в 1948-1949 гг? Почему за 19 лет оккупации (1948-1967) они не создали ещё одно арабское государство? Если вам интересно узнать в чём вы ещё лжёте,-напишите.
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1 д.
lady lyudmila
Как интересно ! Эта карикатура.
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1 д.
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