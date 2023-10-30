Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России

NK

Nathan Kleeorin

У меня вопрос к автору: зачем вы так бессовестно лжёте? Вашу лож долго описывать. Приведу только один пример. Что стало с территорией не состоявшегося арабского государства захваченной Египтом и Иорданией, в 1948-1949 гг? Почему за 19 лет оккупации (1948-1967) они не создали ещё одно арабское государство? Если вам интересно узнать в чём вы ещё лжёте,-напишите.