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Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России

Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России

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Комментарии
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Наталия Сорокина
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2 д.
NK
Nathan Kleeorin
У меня вопрос к автору: зачем вы так бессовестно лжёте? Вашу лож долго описывать. Приведу только один пример. Что стало с территорией не состоявшегося арабского государства захваченной Египтом и Иорданией, в 1948-1949 гг? Почему за 19 лет оккупации (1948-1967) они  не создали ещё одно арабское государство? Если вам  интересно узнать в чём вы ещё лжёте,-напишите.
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1 д.
lady lyudmila
Как интересно ! Эта карикатура.
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1 д.

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