Венец мероприятий: Лукашенко оценил прошедший в Петербурге концерт-реквием

В Петербурге накануне прошла встреча глав двух государств — России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили различные экономические проблемы, запустили в эксплуатацию зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде, посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена».