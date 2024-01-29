Венец мероприятий: Лукашенко оценил прошедший в Петербурге концерт-реквием

В Петербурге накануне прошла встреча глав двух государств — России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили различные экономические проблемы, запустили в эксплуатацию зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде, посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена».
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