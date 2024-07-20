Огромный червь вылез из крана в российском селе

Жители Волгоградской области обнаружили в воде из-под крана червя-волосатика Жители села Горноводяное, расположенного в Волгоградской области, столкнулись с неприятным сюрпризом — в водопроводной воде они обнаружили червей-волосатиков.
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