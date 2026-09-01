В Самарской области слышны взрывы на фоне тревоги

В Самарской области слышны взрывы , пишет местный Telegram-канал «ЧП Тольятти|Регион 63».По его информации, на фоне налета на регион громкие звуки слышны повсюду, в том числе над Самарой и Жигулевском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
- Трамп: я завершил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым