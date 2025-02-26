Восемь лет AMD не просто поддерживает сокет AM4, а выпускает для него новые процессоры. Сегодня представлена линейка Ryzen 5005G

Компания AMD неожиданно представила очередные новые процессоры Ryzen для платформы AM4. Напомним, платформа дебютировала в 2017 году, то есть уже восемь лет она не просто поддерживается, а пополняется новыми CPU.
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