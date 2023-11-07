Еврокомиссия предложит начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС

Исполнительный орган Европейского союза в среду порекомендует блоку ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Республики Молдова, как только они выполнят невыполненные условия, заявили в понедельник два чиновника ЕС, цитируемые Reuters.
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