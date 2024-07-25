В Госдуме предложили изобразить на банкнотах ключевые места и героев СВО

Первый заместитель председателя Государственной думы по просвещению Яна Лантратова предложила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной закрепить память об освобожденных в ходе специальной военной операции городах и погибших героях СВО на отечественных купюрах и монетах.
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